14:23 03.10.2017 | Общество | Новости
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Facebook ужесточит проверку рекламного контента

Facebook усилит борьбу с фейковыми рекламодателями. Об этом сообщает вице-президент по глобальной публичной политики Facebook Джоел Каплан.

Facebook ужесточит проверку рекламного контента

Каплан сообщил, что дополнительно в корпорацию проведут набор 1000 сотрудников для модерации рекламы, а также будут проведены дополнительные вложения в систему компьютерного обучения, чтобы фиксировать спам-рекламу.

Такие действия Конгресс США обязал сделать в связи с предъявлением доказательств по поводу вмешательства РФ в американские выборы и массовых публикаций в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Президент рассказал о новой системе, которая будет проверять наличие организации или бизнеса для получения разрешения на публикацию рекламы. Будут созданы специальные инструменты для идентификации разной рекламы, в том числе и визуальной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Facebook запустили фейковый розыгрыш авиабилетов от МАУ.


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