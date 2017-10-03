Facebook ужесточит проверку рекламного контента

Каплан сообщил, что дополнительно в корпорацию проведут набор 1000 сотрудников для модерации рекламы, а также будут проведены дополнительные вложения в систему компьютерного обучения, чтобы фиксировать спам-рекламу.

Такие действия Конгресс США обязал сделать в связи с предъявлением доказательств по поводу вмешательства РФ в американские выборы и массовых публикаций в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

Президент рассказал о новой системе, которая будет проверять наличие организации или бизнеса для получения разрешения на публикацию рекламы. Будут созданы специальные инструменты для идентификации разной рекламы, в том числе и визуальной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Facebook запустили фейковый розыгрыш авиабилетов от МАУ.