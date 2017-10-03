Facebook усилит контроль за рекламой в соцсетях

Таким образом, все сотрудники Facebook будут учитывать не только содержание рекламы, ни и целевую аудиторию. По информации издания Deutsche Welle, пользователи тажке будут видеть кто разместил рекламое сообщение, а также какие еще объявления были оплачены профилем каждого рекламодателя.

В свою очередь если рекламодатели захотят разместить объявления о выборах в США, придется теперь им предоставить данные об организации, которую они представляют.

Кстати, совсем недавно компания Facebook обнаружила около 3 тыс. политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов. В частности, они были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Facebook разгулялась новость о том, что якобы авиакомпания МАУ разыгрывает бесплатные билеты. Однако как оказалось, эта информация была полностью фейковой.