10:33 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник утром боевики обстреляли Авдеевку и Гнутово, ранены двое украинских военных

Во вторник утром, 3 октября, боевики обстреляли населенные пункты Авдеевка и Гнутово в Донецкой области.

Во вторник утром боевики обстреляли Авдеевку и Гнутово, ранены двое украинских военных

При этом противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. В результате обстрела пострадали двое украинских военных.

Как сообщил спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции Анатолий Стельмах, с начала текущих суток зафиксированы два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона.

Тут же враг около часу ночи из гранатометов открывал огонь неподалеку Гнутово. При этом Стельмах пояснил, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь по боевикам из гранатометов.

Информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется. Раненных бойцов увезли в госпиталь, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, в зоне антитеррористической операции за сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь, потерь среди украинских военных нет.


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