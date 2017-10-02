Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен до 9 октября

Запрет будет действовать до девяти часов вечера 9 октября. Вместе радиус полетов значительно уменьшен.

Как сообщил в понедельник, 2 октября, Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения радиус запрета составляет пять километров с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета – от поверхности земли до высоты 4250 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

"Украэроцентр" после получения оперативной информации того же дня установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в радиусе 50 километров и неограниченной высоты.

По состоянию на вечер 27 сентября запрет был продлен до 1 октября и сокращен до 12 километров радиуса и 4,25 тысяч метров. Последующее обновленное ограничение было введено до трех часов ночи 2 октября в радиусе 40 километров с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.