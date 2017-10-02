Взрывы в Балаклее вызвала диверсионная работа, очевидно, со стороны России, - Луценко

Там были применены термобарические снаряды. Об этом в воскресенье, 1 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, причиной взрывов, по мнению следствия, была четкая диверсионная работа. Снаряд, сброшенный с беспилотника, пробил бетонные укрытия и взорвал состав со стороны диверсантов, очевидно, Российской Федерации.

Вместе с тем Луценко подчеркнул, что радиолокационными службами Украины зафиксировано беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с РФ.

Напомним, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УРА-Информ, в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее, было разрушено и повреждено 392 объектов. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.