Волынские шахтеры бастуют из-за зарплатных долгов

Коллективы госшахт номер девять, а также шахты под названием "Бужанская" в г. Нововолынск не вышли на работу второго октября.
Так, шахтеры сообщили о забастовке – по причине наличия задолженности по заработной плате. Так, шахтеры уже отказались спускаться в шахту с целью добычи угля. В целом второго числа на работу не вышли 1600 работников шахт.
По словам самих участников протеста - они требуют устранить задолженность по зарплате за последние два месяца, ведь долг уже достиг 4,5 миллиона гривен. Также шахтеры настаивают на выделении денег на модернизацию оснащения шахт.
Как сообщал УРА-Информ, на Волыни по причине обвала на шахте погиб человек.