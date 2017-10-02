Волынские шахтеры бастуют из-за зарплатных долгов

Так, шахтеры сообщили о забастовке – по причине наличия задолженности по заработной плате. Так, шахтеры уже отказались спускаться в шахту с целью добычи угля. В целом второго числа на работу не вышли 1600 работников шахт.

По словам самих участников протеста - они требуют устранить задолженность по зарплате за последние два месяца, ведь долг уже достиг 4,5 миллиона гривен. Также шахтеры настаивают на выделении денег на модернизацию оснащения шахт.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни по причине обвала на шахте погиб человек.