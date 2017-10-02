15:45 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за неделю погибло шестеро оккупантов

В течение прошлой недели в зоне проведения АТО на востоке нашей страны потери среди боевиков составили шестеро погибших.

В зоне АТО за неделю погибло шестеро оккупантов

Кроме того - также 15 террористов за семь дней получили ранения. Такие данные на брифинге распространил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Согласно его сообщению – разведка Минобороны недавно передала данные про потери со стороны боевиков.

Потери их составляют шестеро погибших, а также 15 раненых оккупантов, одна установка ЗУ- 232 и боевая машина пехоты. При этом львиная доля потерь пришлась на район Бахмутовской трассы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее террористы обстреляли Зайцево и пункт "Майорск".


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