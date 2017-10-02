В зоне АТО за неделю погибло шестеро оккупантов

Кроме того - также 15 террористов за семь дней получили ранения. Такие данные на брифинге распространил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Согласно его сообщению – разведка Минобороны недавно передала данные про потери со стороны боевиков.

Потери их составляют шестеро погибших, а также 15 раненых оккупантов, одна установка ЗУ- 232 и боевая машина пехоты. При этом львиная доля потерь пришлась на район Бахмутовской трассы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее террористы обстреляли Зайцево и пункт "Майорск".