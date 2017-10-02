В Запорожье полиция обнаружила типографию, печатающую фальшивые деньги - ФОТО

Правоохранители задержали трех человек в возрасте 35, 42 и 49 лет. Их подозревают в фальшивомонетчестве.

Как сообщил начальник Национальной полиции области Олег Золотоноша на своей странице в социальной сети Facebook, сегодня во время проведения обысков один из подозреваемых пытался утопить вещественные доказательства в ванной. Однако ему это не удалось.

В результате полиция изъяла и направлено на экспертизу сто купюр номиналом 200 и 500 гривен, 21 заготовка для изготовления поддельных денег, 80 листов с напечатанными купюрами, компьютерное оборудование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе полиция задержала двух фальшивомонетчиков в Днепропетровске. Также в октябре прошлого года в Киеве арестовали на 2 месяца фальшивомонетчиков.