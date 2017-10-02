23:27 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175243:Polishuk

В Запорожье полиция обнаружила типографию, печатающую фальшивые деньги - ФОТО

Полиция Запорожской области в понедельник, 2 октября, разоблачила типографию, которая печатала фальшивые деньги.

В Запорожье полиция обнаружила типографию, печатающую фальшивые деньги - ФОТО

Правоохранители задержали трех человек в возрасте 35, 42 и 49 лет. Их подозревают в фальшивомонетчестве.

Как сообщил начальник Национальной полиции области Олег Золотоноша на своей странице в социальной сети Facebook, сегодня во время проведения обысков один из подозреваемых пытался утопить вещественные доказательства в ванной. Однако ему это не удалось.

В результате полиция изъяла и направлено на экспертизу сто купюр номиналом 200 и 500 гривен, 21 заготовка для изготовления поддельных денег, 80 листов с напечатанными купюрами, компьютерное оборудование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе полиция задержала двух фальшивомонетчиков в Днепропетровске. Также в октябре прошлого года в Киеве арестовали на 2 месяца фальшивомонетчиков.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив