В Винницкой области обнаружили 13,5 т контрабандного спирта

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации пограничников, вблизи населенного пункта Озаринцы, было обнаружено грузовой автомобиль "Mercedes" украинской регистрации.

Транспортное средство было закрыто, однако вокруг него стоял стойкий запах спирта.

Во время осмотра грузовика, следственно-оперативная группа ГФС зафиксировала 42 бочки по 200 литров и 170 канистр по 30 литров с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта.

Также в трех километрах от места обнаружения авто на территории заброшенного карбидного завода правоохранители нашли еще 44 пустые бочки и электропомпу.

В данное время, правоохранители ищут владельца автомобиля и причастных лиц.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Тернопольской области в селе Метенев обнаружили 46 минометных мин времен Второй мировой войны.