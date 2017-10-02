13:49 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украина усилилась агрессия по отношению к журналистам

В течении сентября месяца 2018 года в Украине произошло 11 нападений на сотрудников медиаслужб. Об этом передает "Радио свобода".

В Украина усилилась агрессия по отношению к журналистам

Согласно информации источника, около четырех раз физическая сила применялась к журналистам в украинской столице, еще по два раза имеют Одесса и Донецк, по одному - в Ровенской, Полтавской областях и в Запорожье.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко утверждает, что насилие в отношении сотрудников СМИ в последнее время значительно усилилось, но все же журналисты продолжают надеяться на защиту со стороны правоохранителей

По информации Института массовой информации (ИМИ) в Украине с 2017 года было зафиксировано 172 случая нарушений свободы слова. В то же время, это на несколько пунктов меньше, чем это было в 2016 году - 184 случая насилия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине за август месяц сулжба Национального союза журналистов Украины зафиксировала пять случаев нападения и препятствования профессиональной журналистской деятельности.


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