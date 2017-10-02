В Ровенской области у работников промышленного предприятия зафиксировали сальмонеллез

В поселке Квасилов, Ровенской области семеро работников, пожаловалась на пищевое отравление. У больных исследования выявили возбудителя сальмонеллы. Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре МЗ.
Как сообщают в Ровенском лабораторном центре Минздрава, в лечебные заведения Ровно обратились семь работников мебельной фабрики «Морган Фениче» с признаками острой кишечной инфекции.
Больные связывают заболевание с употреблением блюд в столовой предприятия. Специалисты обнаружили, что причиной вспышки заражения стала сальмонелла.
Работники лабораторного центра проводят эпидрасследование и лабораторные обследования работников столовой.
Также микробиологическое исследование проб пищевых продуктов и воды и смывов с технологического оборудования.
В данное время, работники фирмы находятся на амбулаторном лечении.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников.