14:37 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области у работников промышленного предприятия зафиксировали сальмонеллез

В поселке Квасилов, Ровенской области семеро работников, пожаловалась на пищевое отравление. У больных исследования выявили возбудителя сальмонеллы. Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре МЗ.

В Ровенской области у работников промышленного предприятия зафиксировали сальмонеллез

Как сообщают в Ровенском лабораторном центре Минздрава, в лечебные заведения Ровно обратились семь работников мебельной фабрики «Морган Фениче» с признаками острой кишечной инфекции.

Больные связывают заболевание с употреблением блюд в столовой предприятия. Специалисты обнаружили, что причиной вспышки заражения стала сальмонелла.

Работники лабораторного центра проводят эпидрасследование и лабораторные обследования работников столовой.

Также микробиологическое исследование проб пищевых продуктов и воды и смывов с технологического оборудования.

В данное время, работники фирмы находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников. 


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