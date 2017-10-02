В понедельник в Украине ожидается по-настоящему осенняя погода

Сегодня синоптики не ожидают осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду. В большинстве областей на поверхности почвы заморозки, а днем температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов.

На западе Украины также сухо. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки от 0 до минус 4 градуса. Днем воздух прогреется до 12-19 градусов.

На севере страны в понедельник синоптики осадков не обещают. Ночная температура воздуха составит 1-7 теплых градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0-4 градуса мороза. Днем столбики термометров не поднимутся выше 9-14 градусов.

В центре Украины без осадков. Ночная температура воздуха составит 1-7 теплых градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0-4 градуса мороза. Днем столбики термометров не поднимутся выше 9-15 градусов.

На востоке страны сухо. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки от 0 до 4 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов со знаком плюс, на поверхности почвы местами заморозки 0-4 градуса мороза. Днем будет от 10 до 16 градусов тепла.

В Крыму также сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 теплых градусов, на поверхности почвы местами заморозки от 0 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.