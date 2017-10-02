В Подмосковье ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в транспорте

По информации спецслужбы, в группу террористов входили уроженцы Северного Кавказа, которые руководили иностранные эмиссары.

Отмечается, что экстремисты планировали совершить ряд терактов в транспорте и в местах массового скопления людей.

Подразделение ФСБ удалось задержать всех причастных членов группы.

Также, у боевиков изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, гранаты РГД-5, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки.

Задержанные сознаться, что они планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями.

В данное время, следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аннексированном Россией Симферополе задержали проходящего военную службу в Крыму россиянина. Вместе с ним задержали и его знакомую. Обоих Федеральная служба безопасности заподозрила в шпионаже в пользу Украины.