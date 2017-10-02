19:38 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175229:nastya

В ОБСЕ заявили, что большинство наблюдателей приезжают из стран-членов Евросоюза

Большая часть наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине приезжают из стран-членов Европейского союза.

В ОБСЕ заявили, что большинство наблюдателей приезжают из стран-членов Евросоюза

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

Согласно информации, в специальной мониторинговой миссии работают наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ.

Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей.

Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран-членов Европейского союза, в последнее время число наблюдателей было 339 человек.

Добавим, в миссии работают 373 местных сотрудника.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ОБСЕ хочет вскоре увеличить число  своих наблюдателей в Украине. Так, исло наблюдателей должно вскоре быть увеличено до 800 человек – уже к марту 2018 г. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив