В ОБСЕ заявили, что большинство наблюдателей приезжают из стран-членов Евросоюза

Большая часть наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине приезжают из стран-членов Европейского союза.
Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.
Согласно информации, в специальной мониторинговой миссии работают наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ.
Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей.
Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран-членов Европейского союза, в последнее время число наблюдателей было 339 человек.
Добавим, в миссии работают 373 местных сотрудника.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ОБСЕ хочет вскоре увеличить число своих наблюдателей в Украине. Так, исло наблюдателей должно вскоре быть увеличено до 800 человек – уже к марту 2018 г.