В ОБСЕ заявили, что большинство наблюдателей приезжают из стран-членов Евросоюза

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

Согласно информации, в специальной мониторинговой миссии работают наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ.

Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей.

Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран-членов Европейского союза, в последнее время число наблюдателей было 339 человек.

Добавим, в миссии работают 373 местных сотрудника.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ОБСЕ хочет вскоре увеличить число своих наблюдателей в Украине. Так, исло наблюдателей должно вскоре быть увеличено до 800 человек – уже к марту 2018 г.