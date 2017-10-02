В Крыму оккупанты объявили новый призыв в российскую армию

Начиная с 1 октября оккупационная власть начинает осеннюю призывную кампанию в Севастополе. При этом 400 отобранных жителей города будут направлены на прохождение службы в армии России.

Как сказано в заявлении Крымской правозащитной группы в Facebook, более ста человек их них должны проходить службу за пределами полуострова. Наши призывники будут направлены в воинские подразделения Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Ростовской и Московской областей в другие субъекты, - заявил российский военный комиссар Севастополя Алексей Астахов.

Вместе с тем Крымская правозащитная группа отметила, что такой призыв крымчан, в том числе жителей Севастополя, в российскую армию грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в российские восках нарушают статью Конвенции о защите гражданского населения во время войны Четвертой Женевской Конвенции, а перемещение призванных граждан Украины из оккупированной территории на территорию России нарушает 49 статью этой Конвенции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент рассмотрит резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном Россией полуострове Крым 5 октября 2017 года.