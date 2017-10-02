23:46 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев среди пострадавших в Лас-Вегасе нет - посольство

По предварительным данным украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе не обнаружено.

Украинцев среди пострадавших в Лас-Вегасе нет - посольство

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах Америки на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, по предварительным данным - наших граждан среди погибших или раненых нет. Вместе с тем дипломаты напоминают, что по всем вопросам следует обращаться в посольство Украины в США и генеральное консульство Украины в Сан-Франциско.

В сообщении также сказано, что ведомство находятся в тесном взаимодействии с властями города, а также правоохранительными органами и ходе событий будут информировать дополнительно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля произошла стрельба в результате которой пострадало более 500 человек. При этом 58 человек убиты. Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля. В ходе задержания полицией, нападавший застрелился у себя в номере. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация " Исламское государство".


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