Суд признал законным лишение гражданства Артеменко

Таким образом, суд полностью отказал Артеменко в удовлетворении иска. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер.

Он также пояснил, что дело ВАСУ рассматривал около пяти месяцев. Это решение стало первым среди других дел по обжалованию указов Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников, - пояснил судья.

В свою очередь защита бывшего депутата уже заявила, что будет обжаловать прекращение его украинского гражданства. В частности, по словам адвокат Леонида Сивакова, защита будет подавать жалобу Верховный суд.

Напомним, в возврате украинского гражданства Артеменко отказал столичный окружной административный суд.

Как сообщал УРА-Информ, 16 мая Верховная Рада Украины поддержала постановление №6445 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. За такое решение проголосовали 244 народных депутата.

Незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Андрея Артеменко.