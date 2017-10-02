Полицейские на Донбассе требовали взятку, угрожая обвинениями в изнасиловании

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое сотрудников участковой полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки полторы тысячи долларов США.

За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче потерпевшему материалов сфабрикованного против него уголовного дела.

Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБУ Украины изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины.

В рамках уголовного производства, двум полицейским уже объявлено о подозрении в совершении преступления.

В данное время, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители провели задержание чиновника Киевсовета. Так, был задержан глава управления хозобеспечения Киевсовета Игорь Сабадаха – за то, что ранее он требовал взятку.