13:37 02.10.2017 | Общество | Новости
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NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга - ФОТО

Детальные снимки гигантского айсберга показали сотрудники NASA, который откололся от ледника Ларсен летом текущего года. Об этом передает NASA Earth Observatory.

NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга - ФОТО

На фотографиях видно, что айсберг начал распадаться на две части из-за постоянного движения.

Как отмечают представители агентства, первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года.

По наблюдениям, айсберг А-68 изначально "шатался" на месте, двигаясь назад и вперед, из-за чего он раскололся пополам.

Напоследок специалисты отметили, что до этого айсберг приходилось изучать, используя лишь радары и инфракрасные снимки. Это было связано с полярной ночью, которая царила в Антарктике.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"NASA опубликовали информацию  того, как сформировался ураган максимальной пятой категории "Мария". 


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