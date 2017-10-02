NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга - ФОТО

Детальные снимки гигантского айсберга показали сотрудники NASA, который откололся от ледника Ларсен летом текущего года. Об этом передает NASA Earth Observatory.
На фотографиях видно, что айсберг начал распадаться на две части из-за постоянного движения.
Как отмечают представители агентства, первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года.
По наблюдениям, айсберг А-68 изначально "шатался" на месте, двигаясь назад и вперед, из-за чего он раскололся пополам.
Напоследок специалисты отметили, что до этого айсберг приходилось изучать, используя лишь радары и инфракрасные снимки. Это было связано с полярной ночью, которая царила в Антарктике.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", NASA опубликовали информацию того, как сформировался ураган максимальной пятой категории "Мария".