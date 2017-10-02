NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга - ФОТО

На фотографиях видно, что айсберг начал распадаться на две части из-за постоянного движения.

Как отмечают представители агентства, первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года.

По наблюдениям, айсберг А-68 изначально "шатался" на месте, двигаясь назад и вперед, из-за чего он раскололся пополам.

Напоследок специалисты отметили, что до этого айсберг приходилось изучать, используя лишь радары и инфракрасные снимки. Это было связано с полярной ночью, которая царила в Антарктике.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", NASA опубликовали информацию того, как сформировался ураган максимальной пятой категории "Мария".