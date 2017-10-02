16:46 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Запорожской АЭС стартовали антитеррористические учения

Антитеррористические учения будут длиться до шестого октября.

На Запорожской АЭС стартовали антитеррористические учения

Известно, что на Запорожской АЭС уже стартовали специальные учения антитеррористической направленности. Такие данные распространила недавно пресс-служба предприятия.

На Запорожской АЭС уже стартовали тактико-специальные учения на тему - "Реагирование сил объектового плана взаимодействия при выполнении ряда диверсий на территории Запорожской области, в населенном пункте Энергодар. Также данные учения пройдут на объекте "Запорожская АЭС". Длиться они будут по шестое октября 2017 г. – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. на Ровенской АЭС отключили энергоблок.


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