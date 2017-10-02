На Запорожской АЭС стартовали антитеррористические учения

Известно, что на Запорожской АЭС уже стартовали специальные учения антитеррористической направленности. Такие данные распространила недавно пресс-служба предприятия.

На Запорожской АЭС уже стартовали тактико-специальные учения на тему - "Реагирование сил объектового плана взаимодействия при выполнении ряда диверсий на территории Запорожской области, в населенном пункте Энергодар. Также данные учения пройдут на объекте "Запорожская АЭС". Длиться они будут по шестое октября 2017 г. – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. на Ровенской АЭС отключили энергоблок.