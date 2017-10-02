На Луганщине будут судить подростка, который поджег флаг Украины

Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры региона. Известно, что в июле 2017 г. юный житель села Можняковка на территории детсада в присутствии посторонних публично, пользуясь зажигалкой, поджег флаг Украины.

По факту поджога уже было открыто производство - по части 1 статьи 338 УК государства (надругательство над Госфлагом Украины). На данном этапе обвинительный акт в производстве уже был направлен в суд. Известно, что санкция статьи предполагает наказание – лишение свободы на срок три года.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в сентябре 2017 г. подожгли склад.