11:34 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине будут судить подростка, который поджег флаг Украины

Подростка, который поджег флаг Украины, планируют судить на Луганщине.

На Луганщине будут судить подростка, который поджег флаг Украины

Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры региона. Известно, что в июле 2017 г. юный житель села Можняковка на территории детсада в присутствии посторонних публично, пользуясь зажигалкой, поджег флаг Украины.

По факту поджога уже было открыто производство - по части 1 статьи 338 УК государства (надругательство над Госфлагом Украины). На данном этапе обвинительный акт в производстве уже был направлен в суд. Известно, что санкция статьи предполагает наказание – лишение свободы на срок три года.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в сентябре 2017 г. подожгли склад.


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