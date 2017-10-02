На Донетчине правоохранители изъяли кусты наркосодержащих растений

Так, в Донецкой области в процессе профилактических мероприятий под названием "Мак" полицейские изъяли примерно три миллиона кустов наркосодержащих растений. Такие данные распространила пресс-служба областной полиции.

В процессе документирования незаконных посевов, которых в области уже выявлено 219, зафиксированы также и более тяжкие преступления, что связаны с наркооборотом, например - организация нарколаборатории, а также сбыт. В итоге было изъято три миллиона кустов – мак, конопля – среди них.

Как сообщал УРА-Информ, наркотики изъяли у пассажира метро Киева – на станции Демеевская.