19:31 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине правоохранители изъяли кусты наркосодержащих растений

Спецмероприятия длились с начала июня по 29-е сентября.

На Донетчине правоохранители изъяли кусты наркосодержащих растений

Так, в Донецкой области в процессе профилактических мероприятий под названием "Мак" полицейские изъяли примерно три миллиона кустов наркосодержащих растений. Такие данные распространила пресс-служба областной полиции.

В процессе документирования незаконных посевов, которых в области уже выявлено 219, зафиксированы также и более тяжкие преступления, что связаны с наркооборотом, например - организация нарколаборатории, а также сбыт. В итоге было изъято три миллиона кустов – мак, конопля – среди них.

Как сообщал УРА-Информ, наркотики изъяли у пассажира метро Киева – на станции Демеевская.


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