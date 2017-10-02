Из-за банкротства британской авиакомпании 110 тысяч человек не могут вернуться домой

Соответствующие сведения стали известны с сайта Управления гражданской авиации Великобритании.

По предварительным данным управления гражданской авиации около 300 тыс. билетов на рейсы Monarch Airlines были предварительно забронированы.

Также, 110 тысяч людей с авиабилетами находиться за границей, с которыми не могут вернуться в Великобританию.

Великобритания обратилась в Управление Государственной Авиации с просьбой нанять более 30 самолетов для возвращения пассажиров.

По словам министра транспорта Крис Грейлинг, этот случай - это "самая большая репатриация в мирное время" в Великобритании.

Добавим, что авиакомпания Monarch Airlines является пятой по величине в Великобритании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в аэропортах по всему миру возникли серьезные проблемы с компьютерными системами. Путешественники сообщили о проблемах с компьютерными системами в нескольких аэропортах мира.