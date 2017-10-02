11:16 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Граждан Украины предупреждают про чрезвычайную пожароопасность

Со второго по шестое октября в Полтавской области, а также на востоке и местами на юге и в Днепропетровской областях объявлено штормовое предупреждение.

Граждан Украины предупреждают про чрезвычайную пожароопасность

Штормовое предупреждение было объявлено по причине чрезвычайной (пятого класса) пожарной опасности. Такие данные распространили представители пресс-службы Укргидрометцентра. Известно, что начиная с сегодняшнего дня – второго октября – и по шестое октября – на востоке страны, а также на Полтавщине, на юге, на Днепропетровщине объявлена чрезвычайная пожароопасность.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Запорожье ночью второго октября произошло возгорание хостела. В итоге пятеро граждан погибли.


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