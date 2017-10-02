ГосЧС в пяти областях объявил повышенную пожароопасности

При этом такая ситуация продержится несколько ней. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства, в Харьковской, Донецкой, Луганской, а также в большинстве районов Сумской и Полтавской областей по информации синоптики продержится сухая погода.

В связи с чем на территории пяти областей будет превалировать чрезвычайная, пятого 5 класса пожарная опасность. На остальной территории Украины, кроме большинства западных областей, высокая, четвертого класса пожарная опасность.

Также ГосЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на полях.

Синоптики также отмечают, что по данным Укргидрометцентра, этой ночью в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до минус 4 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение сегодняшнего дня в Украине одерживалась пожарная опасность и заморозки в зависимости от региона.