Главу исполнительной службы в Одесской области арестовали за взятку - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным правоохранительных органов, должностные лица Государственной исполнительной службы требовали от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества 6500 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Отмечается, что по ходатайству прокуратуры Одесской области, они были взяты под стражу. Чиновников подозревают во взяточничестве.

Кроме того, Приморский районный суд Одессы определил для каждого залог в размере пяти миллионов гривен.

На данный момент проводится досудебное расследование по уголовному производству открытого по части 3 статьи 368 "Получение взятки" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители провели задержание чиновника Киевсовета. Так, был задержан глава управления хозобеспечения Киевсовета Игорь Сабадаха – за то, что ранее он требовал взятку.