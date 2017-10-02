19:20 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175228:nastya

Более тысячи украинцев осуждены в РФ за наркоторговлю

Более тысячи украинских граждан осуждены в России за распространение наркотических средств и психотропных веществ.

Более тысячи украинцев осуждены в РФ за наркоторговлю

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов сегодня на брифинге.

По словам министра, оправдательных приговоров суды почти не выносят.

В таком случае, российские суды приговаривают к десяти годам лишения свободы за торговлю наркотическими и психотропными веществами.

Напоследок, Петухов призвал украинцев не ехать в Россию работать курьерами и в других сферах, поскольку это может быть ловушкой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в подконтрольном Кремлю Верховном суде оккупированого Крыма вынесут окончательный приговор председателю Меджлиса крымских татар Ахмету Чийгозу.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив