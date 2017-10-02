Боевики за сутки 14 раз нарушили перемирие - ВИДЕО
За минувшие сутки, воскресенье, 1 октября, российские наемные воска и подчиненные им боевики 14 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.
В результате боевых действий погиб один украинский воин. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, минувшие сутки в районе проведения АТО завершились активизацией российско-оккупационных группировок на всех направлениях.
Днем противник придерживался режима тишины на луганском и донецком направлениях, но уже после шести часов вечера трижды из гранатометов различных типов и стрелкового оружия обстрелял укрепления неподалеку Зайцевого.
Затем около 23 часов наемники раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиях на северной этого поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.