Боевики за сутки 14 раз нарушили перемирие - ВИДЕО

В результате боевых действий погиб один украинский воин. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, минувшие сутки в районе проведения АТО завершились активизацией российско-оккупационных группировок на всех направлениях.

Днем противник придерживался режима тишины на луганском и донецком направлениях, но уже после шести часов вечера трижды из гранатометов различных типов и стрелкового оружия обстрелял укрепления неподалеку Зайцевого.

Затем около 23 часов наемники раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиях на северной этого поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении боевики били из БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. Это же оружие били неподалеку от Гнутово.

Также вчера днем, во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановка, подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Крымского.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в воскресенье, 1 октября, три раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции.