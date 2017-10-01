За сутки трое украинских защитников получили ранения

Известно о том, что трое украинских защитников получили различные ранения. Такие данные ранее распространил пресс-центр штаба АТО. Согласно данным – в местах проведения АТО спокойно не было.

С полуночи 30-го сентября оккупационные группировки не прекращали свои обстрелы украинских позиций, на Донецком направлении, в основном – сказано в сообщении. Также известно, что с начала суток боевики три раза открывали огонь из разнообразного оружия – стреляли по силовикам на юго-восточных краях Авдеевки.

Как сообщал УРА-Информ, В. Муженко рассказал об опасности возобновления в зоне АТО активных боевых действий.