В Запорожье столкновения возникли на фестивале равенства

Известно, что радикально настроенные граждане напали на желающих посетить указанное мероприятие. В итоге сразу два человека оказались госпитализированы – по итогам жестокого избиения. По словам активистки и организатора данного фестиваля – правоохранители провели арест примерно 20-ти граждан – по итогам столкновений.

Фестиваль в итоге все же начали, и все желающие получили шанс на него зайти. Рядом с местом его проведения охраняют порядок полицейские. Активисты сказали, что на другой стороне улицы все так же находились люди в балаклавах.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно устроили фестиваль кузнецов.