06:00 01.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье столкновения возникли на фестивале равенства

В Запорожье 30-го сентября должен был пройти Фестиваль равенства. 

В Запорожье столкновения возникли на фестивале равенства

Известно, что радикально настроенные граждане напали на желающих посетить указанное мероприятие. В итоге сразу два человека оказались госпитализированы – по итогам жестокого избиения. По словам активистки и организатора данного фестиваля – правоохранители провели арест примерно 20-ти граждан – по итогам столкновений.

Фестиваль в итоге все же начали, и все желающие получили шанс на него зайти. Рядом с местом его проведения охраняют порядок полицейские. Активисты сказали, что на другой стороне улицы все так же находились люди в балаклавах.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно устроили фестиваль кузнецов.


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