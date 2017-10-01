В Калиновке спасатели продолжают разминирование складов

Сегодня спасатели продолжали разминирование территории военной части. Вместе с тем одиночная детонация боеприпасов все еще продолжается.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государстенной службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, по состоянию на семь часов вечера открытых ячеек горения нет.

Также, по данным ведомства, сводным пиротехническим отрядом ГосЧС обследовано на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тысяч гектаров территории. Спасатели продолжают выполнять заявки от населения по выявлению подозрительных предметов.

Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов, - пояснили в ведомстве, добавив, что к проведению работ по разминированию технической территории арсенала привлечены 50 групп разминирования Вооруженных Сил Украины в составе 238 человек и 50 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ГосЧС рассказали о состоянии пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.