Синоптики предупреждают о пожарной опасности и заморозках в Украине

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Согласно сообщению Укргидрометцентра, ночью в воскресенье, первого октября 2017 года, в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 - 4°. Как известно, погода на сегодня: первого октября в Украине синоптики прогнозируют небольшую или переменную облачность в зависимости от региона. При этом сама температура воздуха днем ​​составит от +11 до +17.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно непогода обесточила пять сотен населенных пунктов в Украине. Так, в результате осложнения погодных условий в шести областях Украины сработала система защиты линий электропередач произошло. После чего обесточенными оказались 478.