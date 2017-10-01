С сегодняшнего дня украинские водители должны включать фары днем

Украинские водители с первого октября по первое мая вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар.
Об этом говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения.
По словам правоохранителей, такая обязательность возникла в связи с сокращением светового дня и погодными условиями. Таким образом, в указанный перевод необходимо быть в повышеной видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.
"Правило вступает в силу в соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения", - гласит сообщение.
Отметим, что за игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Гисен осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren. Хозяин автомобиля, заметив произошедшее, подал на хозяина животного в суд.