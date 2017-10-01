На Луганщине террориста "ЛНР" приговорили к десяти годам лишения свободы

Также террорист дал обличительные показания. Суд вскоре признал помощника террористов "ЛНР" виновным, после чего приговорил к десяти годам тюремного заключения - за участие в работе террористической организации, а также за хранение боеприпасов без разрешения.

Такие данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры. Также известно, что облпрокуратурой уже было поддержано государственное обвинение в производстве касательно жителя Луганской области, в 2014 г. который вступил в ряды т.н. батальона "Призрак" организации "ЛНР".

Как сообщал УРА-Информ, ранее на границе поймали союзницу террористов "ЛНР".