07:30 01.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине террориста "ЛНР" приговорили к десяти годам лишения свободы

На заседании суда обвиняемый боевик полностью признал вину.

На Луганщине террориста

Также террорист дал обличительные показания. Суд вскоре признал помощника террористов "ЛНР" виновным, после чего приговорил к десяти годам тюремного заключения - за участие в работе террористической организации, а также за хранение боеприпасов без разрешения.

Такие данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры. Также известно, что облпрокуратурой уже было поддержано государственное обвинение в производстве касательно жителя Луганской области, в 2014 г. который вступил в ряды т.н. батальона "Призрак" организации "ЛНР".

Как сообщал УРА-Информ, ранее на границе поймали союзницу террористов "ЛНР".


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