ГПУ рассматривает две версии происшествия в Калиновке - диверсия и небрежность служащих Генштаба, - Луценко

Основными из них являются диверсия и небрежность служащих Генерального штаба по обеспечению охраны складов. Об этом в воскресенье, 2 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, для него основными являются факты, которые указывают не диверсию. Возможна также преступная небрежность по не обеспечению нормальной охраны этого большого склада боеприпасов соответствующими должностными лицами Генерального штаба, - пояснил генпрокурор.

Напомним, 26 сентября около десяти часов вечепра на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Из-за пожара на складах в Винницкой области эвакуированы более 30 тыс. человек.

Как сообщал УРА-Информ, 30 сентября большинство жителей военного городка вблизи Калиновки вернулись домой.