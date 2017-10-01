Боевики трижды открывали огонь в воскресенье в зоне АТО, потерь нет

С начала суток по состоянию на шесть часов вечера все они пришлись на мариупольское направление. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, к счастью потерь среди украинских защитников нет.

В пресс-центре также отметили, что с начала суток боевики соблюдали режим тишины на донецком и луганском направлениях.

Утром из гранатомета противник обстрелял наши позиции возле Водяного. Около полудня враг применял стрелковое оружие на подступах к Новотроицкому. Позже, в районе Павлополя, пророссийские наемники стреляли по украинским позициям из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что украинские военные во всех случаях применяли оружие и заставляли боевиков прекратить огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, день 30-го сентября в зоне проведения АТО не прошел спокойно. Трое украинских защитников получили различные ранения.