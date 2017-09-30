Жители военного городка около Калиновки вернулись домой

Такие данные распространили представители пресс-службы посольства США в нашей стране. Согласно этим данным – в домах военного городка уже было восстановлено центральное водоснабжение, а также электроснабжение. Также недавно были заменены или отремонтированы все окна.

Известно также, что в целом жилой фонд указанного военного городка претерпел совсем небольшие повреждения – по итогам ЧП на арсенале.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Калиновка была также подключена к газоснабжению – сообщали представители ГСЧС.