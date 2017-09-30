20:26 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители военного городка около Калиновки вернулись домой

Основная масса жителей военного городка, который расположен на территории арсенала около Калиновки, уже вернулись в собственные дома.

Жители военного городка около Калиновки вернулись домой

Такие данные распространили представители пресс-службы посольства США в нашей стране. Согласно этим данным – в домах военного городка уже было восстановлено центральное водоснабжение, а также электроснабжение. Также недавно были заменены или отремонтированы все окна.

Известно также, что в целом жилой фонд указанного военного городка претерпел совсем небольшие повреждения – по итогам ЧП на арсенале.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Калиновка была также подключена к газоснабжению – сообщали представители ГСЧС.


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