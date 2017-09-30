22:00 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине начал работу первый завод по производству покрытия для футбольных полей

Завод по изготовлению покрытий для футбольных полей соорудили без привлечения средств госбюджета.

В Украине начал работу первый завод по производству покрытия для футбольных полей

Известно, что в Бориспольский районе на Киевщине был открыт первый в стране завод, который станет производить искусственное покрытие для мультиспортивных площадок, а также и специально для футбольных полей. Такие данные распространила пресс-служба ФФУ.

Также известно, что указанный завод был сооружен без привлечения денег из государственного бюджета. ФФУ при этом стала первой национальной ассоциацией, обладающей собственным предприятием подобного типа. Такой завод сможет создавать ежегодно около 700 тысяч квадратных метров покрытия.

Как сообщал УРА-Информ, на стадионе "Динамо" начали капремонт.


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