В Польше создали комитет по вопросу выплаты Германией репараций

По словам депутата Аркадиуша Мулярчика, в польском парламенте который имеет целью анализ размера компенсации, причиненного Германией со стороны Польши.

Соответственно, сейм хочет понять все правовые пути или варианты реализации этих требований.

Сообщается, что первое заседание группы состоится на следующем заседании Сейма 10-13 октября.

Напоследок Мулярчик подчеркнул, что группа открыта и не имеет определенного временного предела для завершения работы команды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Польши должно выйти с инициативой по уплате Германией и Россией репараций за урон, нанесенный стране в XX веке.