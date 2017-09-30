В КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет

Об этом сообщила разведка США и Южной Кореи.

По данным отчета разведки не уточняется, куда переместили ракеты.

Предположительно, это ракеты средней дальности Hwasong-12 или межконтинентальные Hwasong-14.

Власти Южной Кореи обнспокоены, что КНДР может готовить провокации к годовщине основания коммунистической партии - 10 октября, или к дате съезда коммунистической партии в Китае - 18 октября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей криптовалютной биржи ICO.