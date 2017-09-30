В КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет

В Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания.
Об этом сообщила разведка США и Южной Кореи.
По данным отчета разведки не уточняется, куда переместили ракеты.
Предположительно, это ракеты средней дальности Hwasong-12 или межконтинентальные Hwasong-14.
Власти Южной Кореи обнспокоены, что КНДР может готовить провокации к годовщине основания коммунистической партии - 10 октября, или к дате съезда коммунистической партии в Китае - 18 октября.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей криптовалютной биржи ICO.