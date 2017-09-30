14:16 30.09.2017 | Общество | Новости
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В КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет

В Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания.

В КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет

Об этом сообщила разведка США и Южной Кореи.

По данным отчета разведки не уточняется, куда переместили ракеты.

Предположительно, это ракеты средней дальности Hwasong-12 или межконтинентальные Hwasong-14.

Власти Южной Кореи обнспокоены, что КНДР может готовить провокации к годовщине основания коммунистической партии - 10 октября, или к дате съезда коммунистической партии в Китае - 18 октября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей криптовалютной биржи ICO.


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