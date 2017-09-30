10:13 30.09.2017 | Общество | Новости
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В Барселоне тысячи людей вышли на митинг в поддержку референдума

В Барселоне на завершающий митинг накануне запрещенного властями референдума по вопросу о независимости Каталонии вышли тысячи людей. Об этом сообщает издание BBC.

В Барселоне тысячи людей вышли на митинг в поддержку референдума

По информации ведомства, тысячи полицейских мобилизованы по всей Испании правительством в Мадриде, которое пытается не допустить проведения референдума в ближайшее воскресенье.

Полиция по всей Каталонии получила приказ препятствовать использованию общественных зданий в качестве мест для голосования в воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что испанская полиция изъяла около 2,5 млн бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии.

Правоохранители также конфисковали около 4 млн конвертов и изъяли на складе в городе Игуалада 100 урн для голосования.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице Каталонии Барселоне жители массово выходят на демонстрации в поддержку парламентской инициативы о референдуме. 


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