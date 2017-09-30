15:54 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Туристическая полиция будет охранять пляжи Одессы

В 2018 г. в Одессе патрулирование побережья с мая до сентября будут выполнять служащие подразделения туристической полиции. 

Туристическая полиция будет охранять пляжи Одессы

Такие данные недавно распространил глава полиции Одесской области Д. Головин – при помощи социальной сети. Согласно данным – в пробном режиме пару месяцев назад в городе были внедрены велопатрули. Эти были только два экипажа, в которые входило по два человека.

Они обеспечивали порядок на пляжах" Аркадия ", а также " Ланжерон ", на " Трассе здоровья ". Тогда власть хотела выяснить, эффективным ли окажется данное подразделение в разгар туристического сезона в городе – сказал Головин.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. киевлянам не рекомендовали купание в Днепре и отдых на некоторых пляжах.


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