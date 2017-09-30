Туристическая полиция будет охранять пляжи Одессы

Такие данные недавно распространил глава полиции Одесской области Д. Головин – при помощи социальной сети. Согласно данным – в пробном режиме пару месяцев назад в городе были внедрены велопатрули. Эти были только два экипажа, в которые входило по два человека.

Они обеспечивали порядок на пляжах" Аркадия ", а также " Ланжерон ", на " Трассе здоровья ". Тогда власть хотела выяснить, эффективным ли окажется данное подразделение в разгар туристического сезона в городе – сказал Головин.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. киевлянам не рекомендовали купание в Днепре и отдых на некоторых пляжах.