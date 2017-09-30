Правительство Ирака ввело запрет на международные авиарейсы в курдском регионе

Об этом сообщает издание Reuters.

По последним данным, проведенный референдум о независимости Курдистана правительство Багдада ввело запрет на международные авиарейсы в курдском регионе.

Почти все зарубежные авиакомпании временно остановили рейсы в Ербиля и Сулеймании, соблюдая запреты правительства Багдада, которое взяло под свой контроль воздушное пространство Ирака.

Запрет вступил в силу в 18 часов по местному времени в пятницу, 29 сентября.

Согласно с запретом, внутренние авиарейсы по-прежнему разрешены, поэтому пассажиры в которых конечной точкой является Курдистан, смогут добраться до него в том числе через аэропорт Багдада.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Ирак отменил все международные рейсы в столицу Курдской региональной автономии Эрбиль после проведения референдума, в ходе которог большинство курдов проголосовало за независимость.