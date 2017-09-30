Пограничники в Одесской области изъяли контрабандных сигарет на 200 тысяч грн

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По словах защитников рубежей, этой ночью на участке отдела "Лиманское" на направлении Незавертайловка-Граденицы задержали 39-летнего украинца на лодке с 30-ю коробами сигарет молдавского производства.

Сумма изъятых сигарет составляет около 200 тыс. грн, а лодки с мотором у 100 тыс. грн.

По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители Одесчины недавно выявили на территории экс-колхоза примерно 105 тыс. пачек сигарет. Все обнаруженные сигареты – производства Белоруссии.