13:55 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники в Одесской области изъяли контрабандных сигарет на 200 тысяч грн

В рамках совместной операции "Граница-2017" пограничники задержали в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет.

Пограничники в Одесской области изъяли контрабандных сигарет на 200 тысяч грн

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По словах защитников рубежей, этой ночью на участке отдела "Лиманское" на направлении Незавертайловка-Граденицы задержали 39-летнего украинца на лодке с 30-ю коробами сигарет молдавского производства.

Сумма изъятых сигарет составляет около 200 тыс. грн, а лодки с мотором у 100 тыс. грн.

По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители Одесчины недавно выявили на территории экс-колхоза примерно 105 тыс. пачек сигарет. Все обнаруженные сигареты – производства Белоруссии.


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