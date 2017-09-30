"Надоела война": в сепаратистских группах призывают к миру

В сепаратистских группах в социальных сетях массово звучат призывы к миру. Так, в группе «Типичный Донецк», одной из самых популярных у жителей Донбасса, пользователи повсеместно высказываются за скорейшее прекращение войны.

«Да кого бы угодно уже пустили, лишь бы мир наступил полноценный», - пишет пользователь Дмитрий Гуляев, комментируя новость о возможном вводе в Донбасс миротворцев. «Самое главное, чтобы война закончилась, и всё наладится потихоньку», - пишет, в свою очередь, Валентин Новиков.

Пользователь Максим Орионов сетует, что строительство красивых домов на набережной в центре Донецка прервала война.

«Ну б.. вот новость то сказал. Статус никто не даст, война веками продолжится. Неужели в ДНР ещё не поняли ,что х... натворили и нужно как-то улаживать конфликт?», - комментирует высказывание одного из главарей «ДНР» Пушилина жительница Волновахи Ирина Любарцева.

«ДНР это не страна и это факт», - пишет житель Донецка Сергей Аврамченко.

Как видим, население Донбасса все больше поддерживает мирные инициативы украинского руководства и выступает за скорейшее прекращение войны.