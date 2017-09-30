На Полтавщине продолжают ликвидировать горение торфяников

Такие данные распространили в ГУ ГСЧС в Полтавской области. Согласно сообщению – 29-го сентября примерно в 20:00 по итогам пожара на открытой местности сухой травы и камыша около поселка Строкачи произошло горение залежей торфа - на площади около 70 гектаров.

К устранению этого пожара сейчас было привлечено 26 единиц техники, а также 64 человек личного состава.Устранение пожара торфяников на данном этапе продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, на Черкасчине в середине сентября из-за горения торфа объявили ЧС. Это произошло 18-го сентября.