На Юго-Западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4

Соответствующие сведения стали известны с Китайского центра сейсмологических сетей.

По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 32,27 градуса северной широты и 105,0 градуса восточной долготы.

Сообщается, что очаг залегал на глубине 13 км.

В данное время, информации о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ночь на четверг, 21 сентября, возле восточного побережья японског острова Хонсю произошла два землетрясения. Их магнитуда составляла 5,2 и 6,1 балла по шкале Рихтера.