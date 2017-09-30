12:14 30.09.2017 | Общество | Новости
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На Юго-Западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в уезде Цинчуань города Гуанъюань провинции Сычуань около двух дня по пекинскому времени.

На Юго-Западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4

Соответствующие сведения стали известны с Китайского центра сейсмологических сетей.

По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 32,27 градуса северной широты и 105,0 градуса восточной долготы.

Сообщается, что очаг залегал на глубине 13 км.

В данное время, информации о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ночь на четверг, 21 сентября, возле восточного побережья японског острова Хонсю произошла два землетрясения. Их магнитуда составляла 5,2 и 6,1 балла по шкале Рихтера.


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