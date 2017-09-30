23:34 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине в открытом море пропали трое рыбаков

Поиски пропавших рыбаков никаких результатов пока что не дали.

На Донетчине в открытом море пропали трое рыбаков

Известно, что в Донецкой области на данный момент продолжают искать трех рыбаков, которые пропали недавно в открытом море. Такие данные распространил пресс-центр облуправления Госслужбы по ЧС.

При этом также сообщается о том, что спасателям вскоре стало известно, что в поселке Бердянское Донецкой области в 7:30 утра еще 28-го сентября в открытое море на небольшой моторной  лодке вышли сразу трое рыбаков. Примерно в 12-ть часов дня данная лодка исчезла за горизонтом. 29-го сентября поиски пропавших в море мужчин успехами не увенчались.

Как сообщал УРА-Информ, рыбак в 2016 г. погиб на Карачуновском водохранилище.


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