На Донетчине в открытом море пропали трое рыбаков

Известно, что в Донецкой области на данный момент продолжают искать трех рыбаков, которые пропали недавно в открытом море. Такие данные распространил пресс-центр облуправления Госслужбы по ЧС.

При этом также сообщается о том, что спасателям вскоре стало известно, что в поселке Бердянское Донецкой области в 7:30 утра еще 28-го сентября в открытое море на небольшой моторной лодке вышли сразу трое рыбаков. Примерно в 12-ть часов дня данная лодка исчезла за горизонтом. 29-го сентября поиски пропавших в море мужчин успехами не увенчались.

Как сообщал УРА-Информ, рыбак в 2016 г. погиб на Карачуновском водохранилище.