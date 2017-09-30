Муженко рассказал про опасность возобновления активных боевых действий

Такое заявление поступило от В. Муженко – главы Генштаба ВСУ. Согласно его словам – есть опасность того, что возобновятся активные боевые действия на востоке, где проводится АТО сейчас.

Муженко отметил, что по итогам объявления "режима тишины" ситуация стабилизировалась – в некотором смысле слова, особенно относительно применения террористами тяжелого вооружения. При этом в некоторые периоды фиксировали увеличение числа обстрелов, потому нельзя утверждать, что ситуация стабильна на все 100 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, в отношении Украины продолжает идти информационная война – ранее сообщал Муженко.