19:19 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Муженко рассказал про опасность возобновления активных боевых действий

Украина обладает сейчас достаточными силами и средствами, чтобы реагировать на возможные угрозы.

Муженко рассказал про опасность возобновления активных боевых действий

Такое заявление поступило от В. Муженко – главы Генштаба ВСУ. Согласно его словам – есть опасность того, что возобновятся активные боевые действия на востоке, где проводится АТО сейчас.

Муженко отметил, что по итогам объявления "режима тишины" ситуация стабилизировалась – в некотором смысле слова, особенно относительно применения террористами тяжелого вооружения. При этом в некоторые периоды фиксировали увеличение числа обстрелов, потому нельзя утверждать, что ситуация стабильна на все 100 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, в отношении Украины продолжает идти информационная война – ранее сообщал Муженко.


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