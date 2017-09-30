07:30 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Калиновка уже подключена к газу

В Калиновке и в еще некоторых населенных пунктах в зоне ЧП, восстановили электроснабжение.

Калиновка уже подключена к газу

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС. Согласно данным – все города уже подключены к энергоснабжению. В ГСЧС подчеркнули, что состоянием на 17.00 29-го сентября возобновлено газоснабжение трех тысяч абонентов в селах Иванов, а также Гущинцы, Каменогорка и еще некоторых.

Также известно, что для оказания помощи жителям Калиновского района была задействована группа психологической помощи.

Как сообщал УРА-Информ, с октября для Калиновки станет доступно 100 миллионов гривен – с целью компенсации нанесеного ущерба по итогам недавних взрывов.


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