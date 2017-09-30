Калиновка уже подключена к газу

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС. Согласно данным – все города уже подключены к энергоснабжению. В ГСЧС подчеркнули, что состоянием на 17.00 29-го сентября возобновлено газоснабжение трех тысяч абонентов в селах Иванов, а также Гущинцы, Каменогорка и еще некоторых.

Также известно, что для оказания помощи жителям Калиновского района была задействована группа психологической помощи.

Как сообщал УРА-Информ, с октября для Калиновки станет доступно 100 миллионов гривен – с целью компенсации нанесеного ущерба по итогам недавних взрывов.